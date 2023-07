Christophe DUTOIT

MISTRAL PRODUCTION concessionnaire des droits exclusifs mondiaux, du mythique jeu télévisé français INTERVILLES réinvente pour vous le métier des parcs de jeux pour enfants en proposant une offre inédite associée à la puissance d’une marque à la

notoriété incomparable: INTERVILLES.

Forts de plus de 18 ans d’expérience dans le domaine du divertissement média et hors média, nous avons conçu autour de la marque INTERVILLES une nouvelle offre commerciale:

INTERVILLES SUPER PARC.

MISTRAL ENTERTAINMENT, la filiale dédiée à l’exploitation de la franchise « INTERVILLES SUPER PARC », directement rattachée à la société MISTRAL PRODUCTION, mettra à votre disposition des expériences et des compétences professionnelles au service de votre projet.



