Karine MILLASSEAU

Je suis française et je travaille en Belgique depuis 6 ans 1/2.

Actuellement Responsable Magasin chez Okaidi depuis mars 2010 & formatrice depuis fin 2012, je vis une belle aventure qui me permet de continuer à évoluer aussi bien humainement que professionnellement.



Esprit d’équipe, dynamique, Empathique et généreuse sont les qualités qui me définissent le mieux, bien évidement tout cela dans la rigueur.



Mon objectif est de me spécialiser dans le management de l’entreprise pour atteindre un meilleur niveau d’expertise dans mon métier.



Un goût certain pour les challenges, le terrain, le service client, j'aime me réaliser pleinement dans ma fonction.