Karine MILLIET

Sérieuse, ambitieuse, je me sens aujourd'hui prête à rejoindre une nouvelle entreprise et une nouvelle équipe du fait de mes études et d'une expérience administrative de plus de 12 ans.



Je recherche un poste dans lequel je pourrai m'investir à 200% et qui me donnera une possibilité d'EVOLUTION.



Mes compétences :

Bac STT commerce

BTS Assistant de Direction

CEP option Marketing /Ipac

CSA IPAC Annecy / Homologation niveau Bac +4 diplô