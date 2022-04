Karine MIRANDA

KARINE MASIA MIRANDA

1 RUE DU CAUSSE CHEZ M. RIGAMONTI

34600 BEDARIEUX

MASIAKARINE44@GMAIL.COM

06.14.46.49.90





Madame, Monsieur,

Je viens vous proposer ma candidature et vous confie son étude soignée par vos soins.

Veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitae étant présupposé à répondre à vos attentes et besoins.

Effectivement, très récemment encore, je développe et assure une relation de confiance en adaptant mes compétences et savoir-être afin de répondre aux objectifs et consignes fixés.



Possédant une excellente éthique professionnelle et une grande capacité d’adaptation à des environnements différents.

A travers les différentes missions que j’effectue, très régulièrement je suis amenée à apprendre

de nouveaux process - logiciels et terminologies les plus variés associées à mes compétences professionnelles.



Par ailleurs, j’ai une grande capacité d’analyse et de synthèse ainsi qu’une aptitude d’encadrement & de management.

Impliquée (très bon relationnel).

Dynamique (esprit d’équipe).

Autonome et rapide (organisation des tâches et maîtrise Internet

Tableaux croisés dynamiques Excel Word SAGE Citrix Power Point Ram informatique Winmotor Cardif Cargest

Mes missions :



Gestion administrative des achats



je réceptionne et gère les appels entrants ainsi que les e-mails

je réceptionne et facture les commandes d'achats

j’effectue la transmission et la saisie informatique des commandes

j’effectue les relances et le suivi des demandes d'avoir

je gère et réceptionne les bons de confirmation

j’effectue le suivi des échantillons



Gestion de la relation fournisseurs



j’organise la réception des fournisseurs

je prends les rendez-vous et crée les dossiers

j’assure les relances afin de respecter les délais

je contrôle et valide les contrats

j’assure la gestion des litiges



Gestion des transports



Support au chef de site (bilan d’affaires – tableaux de bord – report - approvisionnement)

Travaux de comptabilité BIC BNC ( EBP compta gestion – Factures – Remises – Relance – Litige)



Mes compétences :

Direct Mail

Invoicing > Issuing Invoices

Administrative Support

Bookkeeping

Cash Management

Reconciliations

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

OpenOffice