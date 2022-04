Jean-Michel THOMAS

Je suis actuellement responsable qualité Back-End chez STMicroelectronics sur le site de Rousset (13), dans la division SmartCard.

Mon rôle est d'assurer la qualité et la manufacturabilité des packages que nous fabriquons (Philippines, Singapour, Maroc, Chine, ...), assemblons en carte (Italie, Brésil) puis livrons au client final (secteur bancaire, de l'ID, ...).

A partir des requêtes client et après définition des solutions appropriées, nous définissons et déroulons les plans de qualification. Mon rôle est aussi de garantir un processus d'amélioration continu basé sur les retours client et sur le suivi des principaux indicateurs de production.

L'atteinte de ces objectifs nécessite une implication continue au niveau des sites de fabrication, le développement d'une expertise partagée avec la division et la compréhension des besoins client.



Mes compétences :

Change Management

Gestion de projet

Qualité

SmartCard

Manufacturing

Gestion de la relation client