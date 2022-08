Laurence ROUZET

Bientôt 20 ans que je suis tombée par hasard dans le vaste domaine des Ressources Humaines et que j'évolue en développant les différentes facettes de ce métier qui me passionne.



J'ai eu la chance d'évoluer dans des secteurs variés et passionnants comme :

Les Imprimeries avec ce côté industriel et la GTA, ou encore la logistique,

Le monde du chantier dans le BTP avec le beau projet ITER au sein d'un Groupe impressionnant comme Vinci,

Les assurances en participant au lancement, côté RH, d'AcommeAssure,

La Force de vente supplétive et l'Audit en rejoignant le Groupe Optimark il y a maintenant 3 ans,

Les services supports et les holdings.



Pourquoi les Ressources Humaines ? Etre "RH" c'est ne jamais s'ennuyer ! C'est avoir une vision tournée "Humain" tout en ayant un objectif "Business" !



- Accompagner l'entreprise et la Direction dans l 'atteinte des objectifs tout en conciliant le bien-être au travail des Collaborateurs,

- Permettre aux Collaborateurs de développer leurs compétences en faisant grandir l'entreprise,

- Favoriser un bon climat social en construisant un vrai lien avec les Représentants du Personnel et en construisant l'avenir ensemble,

- Dérouler les politiques RH (Egalité Professionnelle, Intégration, Handicap, - Gérer les Compétences et des Talents, RSE) qui correspondent aux valeurs de l'entreprise,

- Gérer et participer à des projets RH et accompagner au changement (nouveaux outils, digitalisation, SIRH ),

- Conseiller et accompagner les managers et opérationnels dans leur gestion RH au quotidien,

- Bien sûr gérer les fondamentaux de la vie de l'entreprise avec tout le parcours du Collaborateur, de son entrée, à sa sortie, en passant parfois par la case disciplinaire

- Et bien sûr c'est échanger, être au contact des autres, faire preuve d'empathie, d'assertivité et de bienveillance tout en sachant se faire respecter Bref côtoyer l'humain



Etant passionnée, je me suis lancée dans un MASTER RH en novembre 2021 avec pour but d'obtenir mon diplôme de Responsable de la Gestion des Ressources Humaines. Le bloc 1 (Communication et Changement) est validé, le Bloc 2 (Management des compétences) est en cours. Les Blocs 3-4 et 5 sont à venir.



Motivée - Discrétion - Sens de l'organisation - Autonomie - Ecoute - Sens du collectif - Ethique - Sens de l'équité - Curiosité



La vie mettra des pierres sur ton chemin, à toi de décider d'en faire des murs ou des ponts !