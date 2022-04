Frédérique TARDIOU

Je recherche un poste de Commercial en home office couvrant le 1/4 Sud Est ou plus.

Je possède 15 ans d'expérience durant lesquelles j'ai aiguisé mes compétences commerciales et de management.

Je maîtrise plusieurs circuits de décisions (grands comptes, acheteurs, chefs d'entreprises, hôpitaux)et j'ai vendu différents types de biens aux entreprises.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement Terrain

Analyse des données

Commerciale

Encadrement

Formation

formation aux techniques de vente

Management

Management d'équipe

Recrutement

Recrutement de commerciaux

Reporting

Stratégie

Stratégie commerciale

Techniques de vente

Vente

Performances de vente