Jean-Michel THOMAS

Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sure est de ne jamais prendre de risques.

Benjamin Franklin



"Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours.

En ce qui concerne tous les actes d'initiatives et de créativité, il est une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets splendides.

Dès le moment ou l'on s'engage pleinement, la providence se met également en marche.

Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui n'auraient jamais eu lieu autrement. Tout un enchainement d'événements, de situations et de décisions crée en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé trouver sur notre chemin...

Quoi que vous puissiez faire,

Quoi que vous rêviez de faire,

entreprenez-le !

L'audace donne du génie, de la puissance et de la magie.

Mais commencez maintenant ! "

Johan Wolfgang von Goethe



