Karine MONET

Depuis 14 ans, je réponds aux exigences de mes clients. Leur fidélité est une preuve de ma compétence. Ils apprécient mon travail. Je suis travailleuse, volontaire et ponctuelle.





Mon activité d'entretien de jardins chez les particulier se règlent par chèque emploi service (cesu) déductible de vos impôts. Secteur Baud, Pluvigner, Auray, Locminé.





Je possède mon propre matériel excepté les engins à moteur. C'est le particulier qui doit me fournir ce matériel motorisé.





je suis rigoureuse et sais m'organiser. J'aime imaginer et créer. Je n'ai pas peur des gros travaux. Ma passion est la nature. Je connais tous les végétaux. En ce moment, je suis en deuxième année de formation par correspondance à l'école d'Herboriste de Lyon.