Karine MONET

Depuis des années, je réponds aux exigences de mes clients. La fidélité de mes clients est une preuve incontestable. Mes clients ont appréciés mon travail et ma qualité de la communication. J'ai la capacité de mettre tout le monde à l'aise. Je suis quelqu'un entière, travailleuse, volontaire et indépendante. Malheureusement, plusieurs sont décédés. Et d'autres déménagent. Donc j'ai de moins en moins de clients et la crise ne s'arrange pas. J'ai encore quelques clients. Mon grand souhait est de travailler dans une pépinière : ma capacité est d'attirer les clients par la communication sympathique et indiquer les végétaux adaptés aux exigences des clients. Ou dans une entreprise Paysagiste : Aider l'employeur à étudier les projets de chaque client ou donner les ordres aux équipes, je suis quelqu'un autoritaire, organisé, cérébrale. Ma passion est la nature. Je connais bien les végétaux et même en ce moment je suis en formation Herboriste. J'adore ce que je fais donc les clients sentent bien car ils voient leur jardin très propre, très net. Je crée, je dessine, je plante des végétaux souvent des couleurs pastels.