Accueil et prise en charge des enfants..

Sens du relationnel..

Développement de la motricité physique et cérébrale..

Suivi et gestion du rythme biologique de l'enfant..

Construire un dialogue..

Activités manuelles..

Créativité..

Transmission des connaissances et du savoir faire ..



Mes compétences :

Organisée

Patiente

Sociable

TOLERANTE