Karine MONTIGNY

Diplômée de licence professionnelle Métiers du livre et des bibliothèques, je suis à la recherche d’un emploi. J'ai mis à profit ma recherche d'emploi pour apprendre le breton, effectuer des stages pour développer mes compétences et à participer à différents événements culturels.



Mes compétences :

Conseiller les usagers et les aider dans leurs rec

Monter un projet culturel : des rencontres, des an

S’occuper des adhésions

Gérer les prêts et les retours

Accompagner les auteurs, les élèves et répondre à

Créer et mettre en place des animations

Ranger les fonds par système DEWEY ou par thème

Equipement des fonds

Aider à la mise en place d’un salon du livre

Catalogage