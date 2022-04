Karine MORVAN

Je suis assistante commerciale dans le secteur de l'immobilier depuis une dizaine d'années. J'ai un rôle de conseil et j'assure le suivi et la gestion de dossiers en location et en vente.

L'ensemble de mes expériences professionnelles illustre bien mon intérêt pour la relation client : la vente directe auprès des particuliers, la restauration, l'immobilier, l'hôtellerie. La qualité de service est un élément essentiel pour la fidélisation client et la pérennité de l'entreprise, essentiel dans ma façon d'être et de faire dans mon travail.

Je suis rigoureuse, méthodique, autonome avec l'esprit d'équipe. Le contact client et la diversité des tâches me sont nécessaires pour la fonction que je dois occuper.





Mes compétences :

Développement commercial

Organisée

Rigoureuse

Service client

Adaptabilité à des publics divers