Karine MOSTOR

Je participe à la professionnalisation des jeunes âgés de 16 à 25 ans, des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans et également des personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Nous proposons des formations orientées Gestion Relation Client (GRC), c'est-à-dire tout ce qui touche aux métiers de la relation clientèle à distance et en face à face.

Ces formations vous permettent d'acquérir des diplômes et des certifications de niveau IV, III et vous préparent aux métiers suivants : chargé de recouvrement, crédit manager, analyste crédit, téléopérateur, télévendeur, téléconseiller, conseiller clientèle, agent d'accueil ...



Nos offres de formation :

- Titre Professionnel "Chargé de Recouvrement" (niveau III _ Bac+2), en partenariat avec l'AFDCC

- Mention Complémentaire Assistance, Conseil, Vente à Distance (niveau Bac+1)

- Titre Professionnel Conseiller Relation Client à Distance (niveau IV)

- Titre Professionnel Superviseur Relation Client à distance (niveau III)

- Titre Professionnel Attaché Commercial (niveau IV)



Mes compétences :

Accueil

Vente

Conseil

Service

Formation