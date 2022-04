Karine MOYON

Après un cursus Bac secrétariat et une expérience de 23 ans sur la fonction d’assistante commerciale, j’ai appris à gérer le suivi commercial, la gestion des appels clients, et les appels d’offres.

Polyvalente, rigoureuse, dotée d’une bonne faculté d’adaptation, mon expérience dans la prise en charge du planning, de l’organisation administrative, de la gestion clientèle, et des relations avec les commerciaux, constituera un sérieux atout pour votre entreprise.

Autonome et sachant prendre des initiatives, je saurai mettre à profit organisation et réactivité dans l’accomplissement des tâches multiples.

De plus j’assimile rapidement les nouvelles technologies en vue d’une plus grande efficacité pour le développement de votre entreprise.

Aujourd’hui après un déménagement en Loire Atlantique, je souhaite mettre à profit mes savoirs et compétences au sein de votre équipe professionnelle.

Dynamique et disponible immédiatement, un entretien me permettrait de vous présenter mes compétences.

Dans cette perspective, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

appel d'offres

Fidélisation client

Reporting

Gestion de projet

Gestion des commandes

IBM AS400 Hardware

Microsoft Office

Money