Carine MOYON

Bonjour,

Je suis en recherche d'emploi depuis juin 2009.

Pendant un an et demi j'ai travaillé à la mairie de la Chapelle-sur-Erdre. Expérience très enrichissante.

Grâce à mes différentes expériences et ma formation je suis devenue quelqu'un de polyvalente doté de réelles capacités d'adaptation et d'intégration.

Je recherche un poste d'assistante en projet événementiel, mais je reste ouverte à tous autres postes ( assistante polyvalente, assistante en agence intérim, assistante marketing ...)

Soyez assuré de ma motivation



Mes compétences :

Administratif

Communication

Evénementiel

Marketing

Motivée

polyvalente

Ressources humaines

travail en équipe