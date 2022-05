J'ai acquis une expérience de 5 ans dans le domaine commercial sur différents réseaux de distribution (GMS, distribution séléctive et B to B).

Le poste que j'occupe actuellement est orienté sur la mise en place et la négociation d'accords commerciaux pour le compte du groupe Labeyrie Fine Foods et de ses marques au périmètre des enseignes EMC (Casino France, Monoprix, Franprix, Leader Price) et INTERMARCHE.



Spécialités

- Professionnelles: coaching, vente, négociation, marché de l'agro-alimentaire, marché du cosmétique

- Outils : Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Word, Adobe Photoshop, Panel IRI



Profils LinkedIn:

http://fr.linkedin.com/pub/quentin-milliot/33/32b/169



Mes compétences :

dynamique

adaptable

organisé