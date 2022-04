Bonjour,



Je suis Karine Naulin et j'ai 35 ans.

Il y a un an j'ai obtenu un DEES RH en CIF et aujourd'hui je souhaite me réorienter plus précisément dans le recrutement et ou la formation, qui pour moi sont des domaines essentiels dans la vie d'une entreprise.

Je souhaite obtenir des contacts dans ce domaine afin de faciliter une réinsertion.

Merci de votre aide et à bientôt....



Mes compétences :

Ressources humaines

Commerce