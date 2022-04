Karine NEFFATI

Situation actuelle:



Secteur d'activité actuel : TELECOM ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL: SECRETAIRE DE DIRECTION Nombre d'années à ce poste : 16 ans Salaire annuel Expérience Totale : 26 ans: Disponibilité 2015



Poste recherché:

Fonctions: Secrétaire de direction, assistante administrative et financière, tout secteur.



Type de contrat souhaité: CDI, CDD

Temps de travail souhaité: Temps plein, Temps partiel Salaire Annuel Minimum / Souhaité: EUR

SECTEUR : ESSONNES



Etudes :

Dernier niveau d'etudes validé avec diplôme : DEUG Culture et Communication, la Sorbonne PARIS 3

3 éme année de management touristique en école de commerce et étude d'assistante export à la CCI Evry





Outils / Logiciels / Méthodes maitrisés

Word, Excel, Messagerie Outlook, Internet, SRM, etc



Permis B



Langues : anglais, niveau intermédiaire

Allemand: niveau moyen

Arabe : notion



Loisirs

Yoga, artiste peintre