Olivier LOISON

Responsable d' agence ERA IMMOBILIER à Longjumeau (91). Je cherche à développer cette structure en y intégrant de nouveaux éléments. Je recherche donc des commerciaux autonomes et dynamiques. Rémunération motivante.



Recherchons personnes motivés (H/F) pour poste de commercial en immobilier. Vous serez en charge d'un secteur que vous devrez développer. Ce poste concerne uniquement les transactions immobilières. Des tâches variés vous attendent : de l'estimation d'un bien jusqu'à sa vente définitive chez le notaire en passant par la prospection clients, signature de mandats, visites acquéreurs etc...



Profil recherché :

Le goût de la prospection et de la conquête ;

Aimer l'autonomie, dans un esprit d'équipe ;

Le plaisir du contact et l'envie de convaincre ;

Le sens du service et la volonté de résultat ;

Du dynamisme et de la rigueur dans l'action.



Un marché toujours renouvelé, des contacts toujours plus nombreux, une rémunération liée à vos résultats, voilà ce qu’ ERA LONGJUMEAU vous propose.



Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail :

k2himmo@gmail.com.