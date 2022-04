Karine NGUYEN

Après un DUT Techniques de Commercialisation qui m'a apporté beaucoup de connaissances dans divers domaines tels que le marketing, la négociation, ou la distribution, je me suis tournée vers des études de communication. J'ai ainsi intégré l'école Sup de Pub du groupe INSEEC qui m'a permis de me former de façon générale mais précise en ce qui concerne le monde de la communication: communications événementielle, d'entreprise, politique, de crise... Outils PAO, médiaplanning, techniques journalistiques, lobbying, anglais publicitaire... Cette formation a été très intéressante à suivre, et me donne d'autant plus envie de continuer à étudier dans ce domaine. Afin de mettre en pratique mes connaissances, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise d'accueil afin d'effectuer un cursus en alternance pour mes Mastères 1 et 2. Motivée, mon rythme de vie est assez soutenu. Ainsi, ce cursus semble correspondre parfaitement à mes attentes.



Mes compétences :

Communication

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator CS5

Rédaction

Microsoft Office