Karine NICOLAS

Secrétaire indépendante (ou télésecrétaire)

Secteur : Services aux entreprises sur le département du Maine & Loire (49)

Absence de secrétaire ? Surcroit de travail ? Vous démarrez ou vous souhaitez vous recentrer sur votre activité ?

ALIAS SECRETARIAT est la solution idéale pour les petites entreprises et les entrepreneurs.

Je vous propose des services essentiels basés sur mes 15 années d'expérience dans le secrétariat, l'administration et la gestion. Les prestations sont réalisées à distance ou sur site.

Contactez-moi afin que nous étudions ensemble vos besoins (contact@alias-secretariat.fr)



Que des avantages ! disponibilté, flexibilité, économie des charges salariales, travaux ponctuels ou réguliers, facturation non assujettie à la TVA, vous ne réglez que le travail effectué.

A savoir également: facturation déductible de vos frais généraux



Ma mission: vous épauler dans vos tâches administratives (devis, factures, courriers, relances ...)

Les atouts sont nombreux:

- des prestations payées au coup par coup (pas de frais fixes, pas de charges),

- prestations ponctuelles ou régulières (1/2 journée par semaine par exemple)

- une présentation, une tenue rigoureuse et une gestion de vos documents qui apportera une réelle valeur ajoutée à votre entreprise,

- des tarifs imbattables,

- une même interlocutrice qui traitera tous vos travaux administratifs (discrétion assurée)

- des délais d'exécution rapide



Mes compétences :

Saisie de factures Fournisseurs/Clients

Saisie et suivi des caisses

Organisation du travail

Rédaction

Secretariat

Saisie documents comptables

Saisie de données

Bureautique

Saisie du courrier