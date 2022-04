Karine NICOLAS

Après avoir occupé plusieurs postes d’assistante commerciale, j’ai travaillé pour une start-up qui proposait des solutions vidéos à installer sur les site internet des clients pour les humaniser et les dynamiser.

En tant que scénariste/coordinatrice STUDIO, j’avais un rôle d’interface entre mes clients et le STUDIO de tournage

Effectivement mon rôle était de recueillir le cahier des charges des clients en fonction du message qu’il voulaient faire passer sur leur site et l’image qu’ils voulaient véhiculer de leur société.

Un poste qui nécessitait de grandes qualités d’écoute et rédactionnelles.

Souvent confrontée à la problématique du « bon fonctionnement » du site internet de mes clients, de nombreuses questions sur le sujet revenaient vers moi pour lesquelles je n’avais pas forcement les réponses (pas assez de trafic sur mon site, taux de rebond trop important, influence de la vidéo sur le référencement, comment mesurer l’impact de la vidéo …)

Curieuse d’en savoir plus sur ce sujet, j'ai fait le choix de suivre une formation de Community Manager pour acquérir une nouvelle expertise dans mon metier

Et me vendre en tant que tel sur le marché.





Mes compétences :

Aisance relationelle

Normes rédactionnelle

Pack office

web comminucation