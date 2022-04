Karine NOCQUET

Vous recherchez une assistante administrative ? Mon profil pourrait correspondre à vos attentes, ce qui m'encourage à vous transmettre ma candidature.



Après plusieurs années à exercer le métier d'agent administrative, je suis prête à relever un nouveau challenge professionnel majeur en intégrant votre équipe.



Parce que mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir des compétences transposables en matière de management d'équipe, je souhaite rejoindre votre entreprise pour vous apporter tout mon savoir-faire. Au-delà de mes compétences, l'adaptabilité dont j'ai su faire preuve dans le passé représente une qualité qui a participé à fonder mes succès et dont je souhaite faire profiter votre centre.



Parce que vous êtes un organisme majeur dans le domaine, je suis sûr de pouvoir mettre à contribution mes connaissances et compétences afin de remporter les challenges qui s'offriront à moi.



L'expertise et les valeurs de votre centre combinées à mes compétences et à mon état d'esprit permettront de bâtir ensemble une stratégie porteuse d'un avenir serein et dynamique.



Je suis disponible pour un entretien à votre convenance lors duquel nous aurons l'occasion d'approfondir et d'échanger sur mon profil professionnel en lien avec votre projet .



Mes compétences :

Government Legislation