Karine PERROTEAU (KARINE PERROTEAU)

Diplômée d'un Master d'Urbanisme et d'Aménagement spécialisé en projet urbain, j'ai choisi d'élargir mes compétences dans le domaine de la mobilité durable. C'est ainsi que j'ai développé ma première expérience de gestion de projets dans le bureau d'études TransWay qui conseille et accompagne les entreprises et collectivités dans les domaines des transports et de la mobilité.

J'ai assisté la maîtrise d'ouvrage, Nantes Métropole, dans la définition de ses besoins notamment à travers la réalisation de Plans d'Etablissements scolaires pour une dizaine d'écoles du territoire métropolitain. J'ai également accompagné de nombreuses entreprises et collectivité dans la mise en place de leurs plans de mobilité. J'ai aussi conduit l'expérimentation "Pack vélo Etudiant" pour encourager la pratique cyclable des étudiants de l'Université de Nantes en élaborant avec l'équipe interne, Nantes Métropole et les partenaires (Semitan, Vélocampus, PlaceauVélo, Décathlon, ATAO, Université de Nantes) un dispositif incitatif à l'usage du vélo. Nous sommes parvenus à recruter cent étudiants motivés pour participer à l'expérimentation.



Portée par mes convictions environnementales, j'ai ensuite rejoint l'association et SCOP Urbanescence qui accompagne les collectivités et porteurs de projets dans la concrétisation de leurs projets en faveur de la biodiversité : du diagnostic jusqu'à l'appropriation dans la durée. En tant que "cheffe de projets démarches participatives et agriculture urbaine", j'ai conduit et animé des projets de jardins participatifs, écologiques et collaboratifs. Jai coordonné la formation « Ville en transition écologique ». J'ai également participé au développement de la structure à travers la définition du plan de communication, l'animation des réseaux sociaux, la recherche de financements, la rédaction d'appels d'offres et dossiers de demandes de subventions.



Rigoureuse, ouverte d'esprit et dotée d'une bonne capacité d'adaptation, je suis à la recherche d'un CDD ou CDI dans la conduite de projets en urbanisme et aménagement plus particulièrement dans les domaines de l'environnement, de la mobilité durable, de la participation citoyenne.