Karine ROZE

Grâce à ma mobilité géographique, j'ai intégré des entreprises dans des domaines aussi diversifiés que les assurances, les mutuelles, les banques et le tourisme.



Actuellement en fonction pour la BPCE, je développe le sens du service client chaque jour afin d'aboutir à un niveau de satisfaction élevé.

Je reste à l'écoute de propositions professionnelles m'offrant des perspectives réciproques d'échanges et de partages de compétences.



Ouverte aux autres, curieuse et optimiste, j'organise, planifie et mets en oeuvre différents ateliers (culinaire, découverte nature et patrimoine, sportif) dans le but de mettre en relation de belles personnes ayant des passions communes.









Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Rigueur

Gestion de la relation clientèle

Développement commercial

Conduite de projets

Esprit d'équipe