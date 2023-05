Karine SCHEIN

Lexpertise est un atout à partir du moment où celle-ci peut faire lobjet dune vulgarisation pour être accessible à tous.

Par du tact, de la sincérité, de la sensibilité et de la compassion, je travaille dans lici et le maintenant et vous propose des solutions innovantes et faciles à mettre en œuvre pour des sujets délicats et intimes dordre familial, parental, éducatif, conjugal, affectif, relationnel, sexuel,



Je vous propose un regard extérieur neutre et objectif qui vous permettra de dépasser une difficulté relationnelle, familiale, conjugale, parentale, et optimiser la mise en œuvre dun projet damélioration en trouvant en soi ses propres solutions.



Objectif : faire que les gens que je reçois se sentent plus en accord avec eux-mêmes, plus au clair sur leurs choix et finalement plus heureux parce que leurs décisions auront été éclairées, comprises, choisies, et non plus subies ou imposées.



Spécialisée dans les relations intra familiales, je vous propose ainsi une approche du métier de Conseillère Conjugale et Familiale résolument pragmatique avec une méthode qui repose sur trois principes essentiels :



1 Les entretiens sont francs et directifs ; les pistes de réflexions sont dynamiques, actives et créatives pour être partagées par les intéressés



2 Les solutions et exercices proposés sont concrets, attrayants et facilement réalisables par tous



3 Lécoute, le soutien et léclairage sont suffisamment pragmatiques et pédagogiques pour assurer leur crédibilité.



Je poursuis une formation continue par une actualisation de mes connaissances et mon métier exige dêtre engagée dans une supervision (analyse de la pratique) régulière ; ces deux critères garantissent un travail sérieux.



Je mets à votre disposition, par des outils de communication, des pistes de réflexion franches et directes pour vous apporter la bonne réponse à vos problématiques conjugales et familiales.



Toute personne, quels que soient son chemin et ses croyances, ses origines ou son orientation sexuelle, est accueillie avec bienveillance et respect, dans une confidentialité totale.



La confiance construite au fil des entretiens est un aspect de mon métier qui me touche vraiment.



Je suis à votre écoute pour convenir dun RDV au :



- 06 21 23 39 58

- karine.schein@gmail.com

- conseil-conjugal-familial-lyon.com



Mes compétences :

Animation socioculturelle

Développement personnel

Animation de groupes

Service à la personne

Adaptabilité

Gestion du stress

Ressources humaines

Recrutement

Aide à la décision

Aide au recrutement

Prise de parole

Aisance relationelle

Entretiens professionnels

Psychologie sociale

Accompagnement individuel

Accompagnement collectif

Accompagnement au changement