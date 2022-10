Karine SEBBAGH

Après une parenthèse dans mon parcours professionnel (congé parental), je souhaite désormais mettre a profit mes 20 années d'expériences dans les domaines commercial, marketing,management et financière au sein de ma société SK CONSULTING.

Notre société SK CONSULTING est spécialisée dans le développement commercial qualifiée à haute valeur ajoutée dans les domaines RH,IT.......afin de promouvoir et développer votre entreprise et d'être partenaire auprès de vos commerciaux ou vous même et déceler les nouveaux projets.

Notre devise:

LIBEREZ, VOS COMMERCIAUX POUR QU'ILS OCCUPENT LE TERRAIN ET SIGNENT !