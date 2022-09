Samuel COMSEL (COMSEL)

Particulièrement attiré par le monde des affaires,



J'ai déjà créé 4 entreprises, 2 dans l'immobilier, La dernière dans le secteur de l'automobile de collection.

j'ai travaillé chez Accor en tant que night Manager et Team Leader Senior Novotel Paris gare de Lyon (253ch )



Mon veritable métier Cadre commercial:

j'ai exercé dans la presse en tant que responsable clientèle chez Posse Press; dans l'assurance comme responsable d'agence chez Assu 2000;

en tant que ingenieur commercial-consultant en recrutement à l'agence C.MAR.



J'ai créer une entreprise de Lavage et préparation automobile pour les particulier et les professionnels.

fin 2004.



J'ai également élaboré un business plan pour créer une société de ventes par correspondance destiné aux salarié du privé via les CE (type camif). Qui n'a pu voire le jour faute de moyen financier personnel.



Mes domaines de compétences :

Tourisme, Conseil, Vente et Commercialisation, Marketing, Consulting, hôtellerie, Automobile, Recrutement, Entreprenariat