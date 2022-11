Karine SEDLACEK

Qualiticienne expérimentée je suis spécialisée en agroalimentaire particulièrement dans les vins et spiritueux.

J’ai relevé de nombreux défis grâce à une compréhension précise des processus de l'entreprise obtenue grâce à une formation pluridisciplinaire.



J'ai mis en place ex nihilo un système de management de la qualité et environnemental ayant abouti à la certification ISO 9001v2008 et ISO 14001v2004. Par ailleurs, j'ai dirigé la mise en place de l'HACCP selon les principes de l'ISO22000.



Très fortement organisée, je mets à profit mes capacités d'analyse et de synthèse pour prendre en compte toutes les contraintes de l'entreprise afin de les formaliser et de les intégrer à la démarche. Ayant un bon relationnel, j’obtiens facilement l'adhésion de l'ensemble des salariés.





Mes compétences :

Alimentaire

Luxe

Qualité

Sécurité

Sécurité alimentaire

spiritueux

Vins et spiritueux