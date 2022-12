Après 20 en agence de communication au service de clients prestigieux et exigeants (Société Générale, SFR, Procter & Gamble, Unilever, Sanofi, Novartis, Nestlé, ...), j'ai eu envie d'arrêter de zapper d'un marché à un autre, d'une marque à une autre.

Même si j'ai longtemps adorée travailler pour des agences telles que Publicis, Saatchi, Lintas, ...

ce monde était devenu en décallage avec mes valeurs les plus profondes et je ressentais le besoin de redonner du sens à mon métier.



En août 2010, j'ai donc eu le plaisir de rejoindre le Groupe MACSF, 1er assureur mutualiste des professionnels de Santé.

Pouvoir participer au développement d'UNE Marque et bien sur avoir plus de latitude sur les décisions prises est donc pour moi une véritable source d'épanouissement.

Qui plus est les valeurs du Groupe de Confiance, Professionnalisme, Respect, Ecoute, Engagement, ... sont parfaitement en adéquation avec les miennes. Il est d'ailleurs notable que ces valeurs sont plus que des mots et que l'ambiance au sein de notre entreprise s'en rescent.

Faire parti d'un Groupe qui développe des valeurs dont je me sens proche et oeuvrer pour la protection et la sérénité de nos sociétaires redonne donc du sens à mon métier de communiquante.



Enfin, la nouvelle direction apporte une soufle de renouveau qui rendra nos missions encore plus passionnantes pour les années à venir.





Karine Valet



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Marketing relationnel

Stratégie de communication

Stratégie digitale

Études qualitatives

Études quantitatives

Analyse de données

Planning stratégique

Médias