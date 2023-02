Karl-Christopher Calone, photographe qui vous présente son site officiel. Il se passionne pour la mode, la beauté, le reportage, le montage, le Noir et Blanc, et bien d'autres domaines. Il vous propose de découvrir son univers ...



Biographie



Né à Paris en 1986, Karl-Christopher CALONE a commencé à étudier la photo en 2004 au CE3P. De nombreux voyages à l’étranger l’ont sensibilisé à la beauté des paysages, à l’harmonie d’une composition ou encore à la finesse de certains clichés.



Une succession de rencontres et d’émotions l’ont finalement incité à délaisser ce côté backpacker itinérant pour se rapprocher des studios. Ce nouvel environnement lui a permis de se découvrir d’incroyables qualités pour les shooting mode, beauté…



Toujours imaginatif, Karl-Christopher CALONE a su tirer de son expérience les qualités nécessaires à la création d’environnements où la complicité qu’il instaure avec ses modèles inspire sensualité et distinction.



Pointilleux et perfectionniste, Karl-Christopher CALONE sait faire preuve d’une grande patience dès qu’il s’agit de retoucher des photos ou de faire du packaging.