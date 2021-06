Karl KARL DEPIERRE (DEPIERRE)

Karl DEPIERRE, né à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en 1984.

Depuis 2003, Bordelais d'adoption, j'ai du mal à me passer de cette ville que je trouve très attachante à de multiples égards.

En 2008, j'ai une expérience de 2 mois à la MGEN, qui me permet de découvrir le mutualisme.

Fort de cette expérience, j'arrive à la MAIF en octobre 2008 sans connaître le monde des assurances.

Je me suis alors découvert une vocation et, après avoir fait deux années au service contrats, j'ai décidé d'explorer une nouvelle facette du service rendu au client: la gestion de sinistres.

Je pratique ce métier depuis maintenant 10 ans au sein de Natixis Assurances au service de la Gestion des Sinistres Habitation du Groupe en tant que gestionnaire de dossiers à forts enjeux.