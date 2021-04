Karoline DAMERY

40 ans, mariée et 4 enfants.



Ayant vécu à Londres pendant 8 années, je n'y ai pas seulement appris l'anglais, j'y ai aussi trouvé un nouveau regard sur le monde, une nouvelle approche des choses, plus pragmatique... Vision du monde très différente de celle de la France.

J'ai aussi appris à apprécier ce que la France a à nous offrir, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs.



Enfin, ma passion : la musique... C'est pour pouvoir vivre cette passion plus intensément, et parce que j'ai compris en enseignant le piano que c'était le processus d'enseignement qui finalement me comblait, que j'ai décidé de me reconvertir.



Jje suis maintenant professeur des écoles, spécialisée (cappei)...

A la rentrée 2020, une septième année dans l'enseignement spécialisé s'offre à moi, avec un beau challenge : une UEMA qui s'ouvre !



Mes compétences :

Anglais

Musique

Piano

Enseignement