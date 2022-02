Karyn CONTASSOT

Le théoricien et professeur de stratégie dentreprise de lUniversité Harvard Michael Porter explique que pour être performant il faut être différent.

Chargé de recrutement, formation et intégration des franchisés chez Burger king, jadore mon métier pour sa polyvalence et la variété des missions. Je peux y mettre à profit mon sens du relationnel et de lorganisation en restant dans lopérationnel.

Mes atouts : très dynamique, souriante, créative, flexible, novatrice, respectueuse.



Mes compétences :

Audit, Veille concurrentielle, Rédactrice, Qualité Commerciale, Chef de secteur, Gestion administrative, Microsoft Office, Microsoft Excel, Gestion des stocks et approvisionnement, Gestion de flotte mobiles

Gestion de flotte automobile, Organisation d'entreprise, Organisation d'évènements, Gestion des ressources, Gestion de prestataires, Gestion de projet...