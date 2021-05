Katarina BOIVIN (BARNJAK)

Je travaille dans la Grande Distribution en tant que responsable de rayon depuis plus de quinze ans.

Ce métier passionnant m'a permis de devenir autonome , polyvalente, à anticiper, à gérer mon temps et les urgences mais aussi à être exigeante et rigoureuse.

Travailler chez E. Leclerc m'a permis de me spécialiser dans différents domaines : la négociation en direct avec les fournisseurs, gérer un compte d'exploitation, avoir la responsabilité d'un chiffre d'affaire, d'une marge, d'un stock, d'une démarque, et avant tout d'une équipe. Mon rôle est de recruter, former, faire grandir les hommes. On me dit avoir un certain "leadership". L'épanouissement de tout un groupe passe par l'esprit d'équipe et la communication "positive" : déléguer, partager les idées, écouter.

Aujourd'hui, le client est extrêmement exigeant. Il est de mieux en mieux informé. La concurrence est de plus en plus rude. Pour gagner en crédibilité, un seul mot : l'excellence. Notre professionnalisme, notre compétence produit, notre suivi avant et après vente fera la différence. Nos clients représentent le cœur de notre métier. Ma tâche, au quotidien, est de leur montrer qu'ils sont tous différents et uniques à la fois.

Si mon profil correspond à vos attentes, n'hésitez pas à m'appeler au 0661892993.

Salutations

Katarina Boivin



Mes compétences :

Management d'équipe

Manager

Rigoureuse