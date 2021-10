Martine BOIVIN

Assistante de Direction - région parisienne



Qu’attend-on d’une assistante ?



Une pratique courante des logiciels bureautiques : traitement de texte – tableur – présentation graphique - messagerie etc….., mais aussi d’être familiarisée avec la pratique des nouveaux outils de communication comme Internet.



D’assurer les tâches du secrétariat classique : Elaboration de courriers – Gestion d’agenda – Planification des tâches - Tenue de tableaux de bord – Filtrage des appels téléphoniques – Organisation et participation aux réunions – Rédaction des comptes- rendus - etc…... Une assistante doit également savoir gérer les priorités – conduire avec dextérité les dossiers et projets qui lui sont confiés.



Mais surtout elle doit gagner la confiance de son responsable ainsi que de l’ensemble des interlocuteurs avec lesquels elles doit collaborer - savoir s’adapter rapidement à l’environnement dans lequel elle évolue - respecter la confidentialité inhérente à son poste - avoir de la rigueur dans l’accomplissement de ses responsabilités - être disponible et efficace - savoir prendre des initiatives pour mener à bien toutes les tâches qui lui sont confiées.





Vous êtes à la recherche de cette Assistante de Direction, alors conjuguons nos aspirations et rencontrons nous.





Pour me prendre contact :

Le mail : boivin.martine@free.fr

Le portable : 06.83.20.53.92.



Lors de notre entretien je vous présenterai mon CV



Mes compétences :

Bureautique

Confidentialité

Logiciel bureautique

Rigueur