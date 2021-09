Katell Leclaire

Bijoutière-créatrice indépendante formée à Londres, j'y ai d'abord crée ma solo-entreprise avant d'installer mon atelier-boutique en plein centre de Dinan au 10 rue du Jerzual.



Je réalise des bijoux contemporains en métaux précieux éthiques (argent recyclé, or et pierres éthiquement minés afin de s'assurer de leur traçabilité et de contribuer à la filière éthique, pour encourager les gens à prendre conscience qu'ils sont acteurs de différence créatrice de valeurs en consommant plus respectueusement de l'environnement naturel et social).



Je propose par ailleurs, sur demande, des réalisations sur-mesure reflétant la personnalité de la personne qui le porte grâce à la méthode du « Bijou Essence » basée sur l'outil du « Vêtement Chemin d'Eveil », dans la lignée de de la méthode de la « psycho-apparence ».



Centre de formation indépendant depuis 2011, datadocké depuis 2018 et certifié Qualiopi en 2020, je propose des cours d'initiation à la bijouterie autant pour les particuliers que dans le cadre de la reconversion professionnelle et que du développement pro.



J'accompagne notamment les créateurs de bijoux fantaisie installés en les formant aux techniques de bijouterie métal ainsi que sur le business plan (développement dune solo-entreprise en bijouterie).



Je propose également des mini ateliers Zest, durant lesquels (2h30) vous réalisez votre bague en argent.



Je propose enfin des ateliers de co-création des alliances par les futurs mariés/fiancés/pacsés (ou ceux qui veulent simplement célébrer leur union symboliquement), dans lesquels chacun vient fabriquer de ses propres mains l'alliance de l'autre.







Mes compétences :

Design

Secrétariat

Bijouterie

Vente

Développement commercial

Comptabilité

Entreprenariat

Enseignement