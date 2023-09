Katia BABADY

Depuis 2011 : Chargée d'Etudes Résultats / Rédactrice de contrats

MALAKOFF MEDERIC



Chargée d'Etudes Résultats et rédactrice de contrats dans le domaine de l'assurance de personnes et plus particulièrement dans la Santé et Prévoyance. J'ai élaboré, analysé et suivi les comptes de résultats du portefeuille clients afin d'en assurer l'équilibre; calculer des provisions mathématiques, calculer des indemnités de résiliation ou effectuer des études spéficiques font également partie de mes compétences. J'ai rédigé des contrats sur mesure et je travaille actuellement sur la mise en conformité des pièces contractuelles aux dispositions du décret du 9 janvier 2012 afin d'éviter les risques de redressement URSSAF des clients.

Je recherche actuellement un poste qui a trait à la souscription : tarification, contractualisation et/ou analyse des résultats clients en assurance.



Mes compétences :

Analyse de données

Ecoute client

Ténacité pour assurer la réussite

Travail en équipe