Emmanuel SERVINI

PRINCIPALES RÉALISATIONS

o Transformation du système de contrôle d’accès

o Mise en place d’une solution de rationalisation et de gestions des impressions

o Définition de moyens pour réduire les coûts de gestion du parc Mobile

o Déploiement de solution de téléphonie sur IP

o Coordination entre le SI et les services généraux.



Principales compétences

o Développement des compétences des collaborateurs

o Capacité à motiver et à fédérer

o Appliquer des idées novatrices pour optimiser les coûts



Mots clefs :

Pragmatisme, fiabilité, endurance, engagement, confidentialité, bâtisseur.



Mes compétences :

Téléphonie sur IP

Coordination Technique

Service généraux et ressources humaines

Télécoms

Téléphonie professionnelle