Didier BOURDIN

Double compétence : Gestion de projets et étude du SI

- Gestion, conduite et direction de projet, AMOA, gouvernance, optimisation, pilotage de processus

- Urbanisme, architecture, cartographie métier, fonctionnelle, applicative et technique de SI, référentiel, projet EAI/SOA



Plus de 20 ans d’expérience de projets informatiques,



Membre de la communauté des urbanistes du Système d'Information de l'Etat pendant 6 ans



Compétences sectorielles de premier niveau : Banque, Assurance, Télécommunications, Industrie, Services publiques...



Expérience de la communication et de l’animation de formations sur des projets SI. Conduite de changement.



Autres activités :

- Administrateur dans un Conseil d'Administration d'une association qui s'efforce de promouvoir une culture urbaine moderne en privilégiant une qualité de vie au profit de tous les habitants d'une commune, en liaison avec d'autres associations et en intervenant auprès des autorités locales et des pouvoirs publics concernés

- Élu dans une association de parents d'élèves

- Membre d'une confrérie de vignerons



Mes compétences :

Urbaniste

Formateur

Cartographie

ITIL

Schéma directeur

Directeur de projet

Urbanisme

Gestion de projet

Système d'information