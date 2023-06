Katia STEPFER

2014 Récemment promue assistante des département de la Communications et du Numérique à l'Institut français ( organisation de voyage de presse, assistanat classique, traduction...)





2012/ Assistante de direction à l'Institut Français auprès de la directrice générale déléguée, Mme Sylviane Tarsot-Gillery.



2011/ J'ai été l'assistante particulière du Chanteur KAMEKO.



KAMEKO a été choisi par Rita Marley comme 'fils' spirituel de Rita Marley et de Bob Marley.



Son album 'Tired Of Being Broke' est distribué par Digital Interscope/ Universal Music Group USA.



L'album de KAMEKO présente en exclusivité des titres en collaboration avec Paulo Goude (fils de la légendaire chanteuse et top modèle Grace Jones et de l'icône incontournable de la mode Jean Paul-Goude), Nayrok Udab (soeur d'Erykah Badu), M1 (chanteur du groupe Dead Prez) et d'autres artistes de renom.



KAMEKO a aussi fait la première partie des concerts de Mary J Blige, Toni Braxton, Vanessa Williams.

De plus, il a collaboré avec Michael Jackson, Grace Jones et Erykah Badu.



Sa tournée à venir portant le même nom que son album est soutenue par l'association de l'acteur Oscarisé Matt Damon, Water.org.



Il a aussi fait l'ouverture de la cérémonie d'investiture du Président Obama avec la Chanson No more War.





J’ai de l’expérience avec les clients VIP que ce soit dans l’hôtellerie ou sur les salons de produits de luxe (salons de la haute Horlogerie de Genève, séminaires et cocktail dans les country Club…).Je connais leur exigence.



J’ai de même une solide expérience dans le domaine de l’événementiel en France et à l’étranger.



Je suis parfaitement bilingue Anglais ayant vécut longtemps dans les pays anglophones.



Je parle aussi l’espagnol et j’ai quelques notions d’arabe et de russe.



Mes compétences :

Administratif

Communication

dynamique

Evénementiel

Hôtellerie

Hôtellerie de luxe

Luxe

Motivée

Tourisme

Management