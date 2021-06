Je suis Professeur d'arts plastiques au lycée saint ASpais à Melun et j 'ennseigne aussi le dessin et la peinture aux adultes à perthes en gâtinais et d'orgenoy en seine et marne.



Je suis intervenante artistique au collège de perthes en gâtinais et à l'école de saint Martin en bière.



J'interviens en art- thérapie en milieu hospitalier.



Je fais des projets artistiques ( fresque) dans des écoles privées.



Je reçois dans mon atelier pour des cours privés et aussi j'organise des stages de peinture.