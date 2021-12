Kawtar EL HASSANI

1) Informatiste maîtrise: la Gestion de linformation administrative et archives et maîtrise de la chaîne documentaire

Mise en place dune stratégie de gestion du contenu de lentreprise via un ECM;

Gestion de linformation administrative et archives;

Processus de veille stratégique (Veille informationnelle, Veille concurrentielle, technologique, Veille Image) ;

Gestion de Projet et management déquipe ;

Gestion des connaissances (knowledge management) ;

Stratégies dinterrogation des bases de donnes ;

Méthodologie de la recherche avancée ;

Maîtrise du système intégré de gestion de bibliothèque



2) Gestionnaire en Management du Capital humain et communication maîtrise: des fonctions liées à la GRH (Formation, GPEC, Gestion des dossiers du personnel, Recrutement, Gestion des Carrières, etc.)

Élaboration dune politique de communication ;

Plan de communication ;

Psychologie du travail et des organisations ;

communication Interpersonnelle et gestion des conflits ;

Stratégies et pratiques du conseil en management ;