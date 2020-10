Mon combat c'est un sourire. Ce sourire est une souris, une toute petite souris ; blanche, innocente, discrète. Discrète mais pourtant là, présente, obsessionnelle, proliférante.



Paris te souris :

une sculpture qui prend la forme d'une petite souris blanche en plâtre de taille réelle. Élément poétique, la souris est mise en scène, déposée sur les lieux publics pour provoquer le sourire des passants et embellir les rues de Paris. Ces petites souris sont offertes aux promeneurs. Notre ville est trop souvent assimilée à une foule solitaire et triste. On doit opposer à cela un instant de poésie, de suspend : un sourire grâce à cette petite souris. Offrant gratuitement aux touristes un autre visage de Paris auquel ils sont très sensibles. Des milliers de souris et sourires dans notre belle capitale à vocation universelle.



Kees van Dijk

Peintre plasticien, décorateur professionnel, bâtiments tout corps d'état.

23 ans d'expérience...

Artiste peintre depuis 1999.

Fondateur du projet #paristesouris et sourialist convaincu. Une façon inédite de pratiquer le Street art également appelé le #freeart. (L'art gratuit)..

Aujourd'hui plus de 310.000 souris ont trouvées partenaire.



Je suis un idéaliste ? Certainement mais avant tout un sourialiste. Un militant de l'instant, du bonheur gratuit, partagé, échangé. Je veux vous rencontrer, vous parler, vous désarmer. Soyons sensible à notre conscience d'être, à l'existence de l'autre. Sourions lui. Sourions-nous. Réalisons ce rêve ensemble, incarnons cet idée



En 2013 j'ai réalisé "l'arbre oiseau", un concept concernant l'art et le vin (les ceps de vigne).



Aujourd'hui, je suis en plein développement de plusieurs projets concernant l'insigne de la Fleur de Lys. A cette occasion j'ai imaginé une fleur, ma Fleur de Lys. J'ai fait mienne de celle qui m'a fait le sien et j'ai créé une fleur semblant vraie.



Pourquoi la Fleur de Lys ?



Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. ( Boileau)



Ma fleur de lys,



Elle n'est plus l'ét