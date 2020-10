Kelly CECCARELLI

Bonjour à tous,



Je suis diplômée de la promotion 2015, de l'école ISEFAC Bachelor Nice, grâce à l'obtention du Bachelor Management Commercial et Marketing, spécialisation Sport.

Au titre de "Responsable du Management commercial et marketing" certifié par l'Etat (RNCP) Niveau II.



Je travaille actuellement pour un site e-commerce d'articles sportifs, leader européen sur son marché.

Passionnée de sport, et de ses valeurs, je souhaite développer mes compétences et mon savoir-faire, dans ce secteur.



"Le véritable talent c'est l'envie".



Mes compétences :

Adaptation à tous changements

E reputation

Management du sport

Motivée

Sport Business

Accueil physique et téléphonique

Prospection commerciale

Sport

Marketing sportif

Vente en ligne

Vente directe