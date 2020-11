Consultante marketing en freelance, mes expériences et compétences me permettent d'intervenir avec vous, peu importe votre secteur d'activités, dans le cadre des missions telles que :



- Audit, expertise et conseils sur votre stratégie d'image et de positionnement

- Rédaction web

- Création de contenu visuel

- Social media management

- Stratégie de développement commercial

- Gestion de projets



Toujours avec le plaisir de l'échange et l'enrichissement du partage d'expériences !