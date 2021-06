Kenneth CHRISTENSEN

J'aide les entreprises à équiper leurs employés de lieux de travail modernes. En leur permettant d'accéder à leurs données de n'importe où, on ouvre de nouvelles formes de travail, ce qui rend les employés plus heureux et plus efficaces. Un lieu de travail doté d'équipements modernes est souvent une condition préalable pour attirer de nouveaux employés ou retenir vos innovateurs.

Depuis 2006, je suis un partenaire enthousiaste de Microsoft et j'ai fondé OnDemand4U pour donner aux entreprises un accès à la plateforme en ligne de Microsoft afin qu'elles puissent faire face à la concurrence. Pour ce faire, nous utilisons la plateforme Microsoft avec des applications telles que Office 365, Dynamics 365 Customer Engagement (CRM).

Veuillez m'envoyer un message si vous voulez voir comment nous nous organisons avec ces applications et outils, ce qui pourrait vous donner des idées pour votre propre entreprise.