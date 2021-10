Kevin HUBERT

Je suis actuellement en poste comme conseillé clientèle, gestion administrative et S.A.V

Je cherche une nouvelle opportunité professionnelle dans le domaine administratif et pourquoi pas le conseil client ou l'accompagnement et l'écoute des personnes.

je bénéficie de la RQTH suite a un accident de travail.

Je pense en outre que mes compétences sont susceptibles d'intéresser dans la mesure où mon relationnelles clientèles ne ma jamais fait défaut tout au tant que le contact humain et fiers de mes 10 ans d'expériences dans le commerce, le conseil client et la gestion administrative.



Mes compétences :

Écoute active

gestion S.A.V

Gestions des litiges clients

Animation commerciale

Mise en rayon

Travail seul

Achats

Travail en équipe

Détermination

Ambition

Dynamisme

Autonomie professionnelle

Vente

Conseil

Adaptabilité

Bonne humeur