Kévin LECLERCQ

Profil : Ingénieur Aérodynamicien-Aérothermicien avec cursus généraliste et compétences managériales.



Diplômes : Diplôme d'ingénieur, Master 2 Management et Administration des Entreprises, Diplôme de Recherche Technologique.



Expérience professionnelle : Plus de 5 ans d'expérience dans le milieu professionnel, notamment dans le domaine de l'aéronautique et de la mécanique des fluides (CFD).



Situation : Ingénieur Consultant Alten.



Intérêt :

J'aime constamment relever des défis, apprendre de nouvelles choses et explorer de nouveaux horizons, c'est pourquoi de nombreux types de missions peuvent m'intéresser.

Dans chacune des sociétés avec lesquelles je travaille, je fais toujours de mon mieux pour devenir rapidement efficace et pour améliorer l'efficacité de la société, par exemple en codant des outils numériques.

Je pense qu'en dehors de mes compétences techniques, ce sont également ma motivation, ma rigueur et mon esprit d'équipe qui seront les clés du succès de mes prochains projets.



Langages de programmation :

VBA, Python, Java, C, Fortran, Korn Shell, XML, SQL



OS :

GNU/Linux, Windows



CFD :

elsA, FLUENT, CFX, Star-CCM+, Simerics, FloTHERM, Autogrid, ICEM, GAMBIT, Ansys Workbench, CFD-Post, PTA, Ensight, Antares, ParaView, outils Safran (Goux, Caviar, Carma, Cannelle, Genepi)



Modélisation :

CATIA V5, SolidWorks, TRNSYS



Autres :

Suite Office (Excel, Word, Powerpoint, Access), LATEX, Android Studio, PostgreSQL, outils Toyota (CEISAR, DCT, SMS-BR, G-SMS, jobNAVI)



Mes compétences :

CATIA V5

SolidWorks

LaTeX

Ansys FLUENT

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Access

Microsoft Excel

PostgreSQL

Microsoft Word

SQL

Energie

Mécanique des fluides

Java

Python

Fortran

CFD

Programmation

XML

Aéronautique

Thermodynamique

C

Visual Basic for Applications

Aérodynamique